Город55
ГлавноеВсе новости
Михалков принял участие в возвращении ценных музейных экспонатов из США в РФ

Михалков принял участие в возвращении ценных музейных экспонатов из США в РФ

Вчера, 19:46
Фото: besogontv.ru
Директор Центрального Музея Вооруженных сил Российской Федерации Александр Никонов сообщил журналистам о возвращении в страну из Соединенных Штатов музейной коллекции, в числе которой — сорок тысяч уникальных артефактов.

По словам Никонова, в возвращении экспонатов очень помогли Российский фонд культуры и Министерство культуры РФ. Он пояснил, что фонды профинансировали возвращение экспонатов, а Никита Михалков оказал содействие, когда контейнер с музейными ценностями был заказан через Финляндию. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на argumenti.ru.

Александр Никонов отметил, что часть возвращенных артефактов размещена в Российском фонде культуры, а из других экспонатов была сформирована выставка, рассказывающая об истории Русской Императорской армии.

Подпишитесь
Стало известно, какими вредными веществами дышали омичи минувшей ночью
В очередной раз во время режима НМУ омичи пожаловались на волны удушливых запахов.
Вчера, 10:59
«Почти всегда максимальная загрузка»: как работает новый вытрезвитель в Омске
3 августа, 10:00
Топ арбитража. Минобороны против Омсктрансмаша, ракета Ангара и иностранные заемщики
Вчера, 17:25
Ударными темпами. Заболеваемость коронавирусом в Омске откатилась до весенних цифр
Данные федерального оперштаба за минувшие сутки.
Вчера, 16:29
В Омске роддом № 5 начали присоединять к МСЧ-4
Межучреждение без главного врача, как и обещали, начали сливать с другим.
Вчера, 18:12
В Омске назначили нового замдиректора департамента транспорта
Вчера, 11:46