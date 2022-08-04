Михалков принял участие в возвращении ценных музейных экспонатов из США в РФ

По словам Никонова, в возвращении экспонатов очень помогли Российский фонд культуры и Министерство культуры РФ. Он пояснил, что фонды профинансировали возвращение экспонатов, а Никита Михалков оказал содействие, когда контейнер с музейными ценностями был заказан через Финляндию. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на argumenti.ru.