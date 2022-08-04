Лже-банкиры выманили у омского инженера 1 млн рублей

Омские полицейские возбудили уголовное дело из-за мошенничества в особо крупном размере, жертвой которого стал 36-летний инженер проектной организации.
«Мужчина рассказал, что к нему на телефон позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка, и заявили, что на его имя якобы пытаются оформить кредит», – пояснили Городу55 в УМВД по Омской области.
Аферисты также сообщили, что для безопасности следует самому оформить заем и перевести все средства на безопасный счет. Мужчина поверили и предоставил все необходимые сведения и реквизиты. В итоге добычей неизвестных мошенников стал 1 млн рублей.
В данный момент силовики выясняют, откуда поступали звонки и отслеживают движение денег по счетам.
Добавим, что, как ранее сообщал Город55, за прошлый год аферисты выманили у жителей Омской области более 600 млн рублей.