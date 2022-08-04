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Лже-банкиры выманили у омского инженера 1 млн рублей

Лже-банкиры выманили у омского инженера 1 млн рублей

Сегодня, 09:39
Фото: 1MI
По информации силовиков, омич поверил в байку про оформление кредита.

Омские полицейские возбудили уголовное дело из-за мошенничества в особо крупном размере, жертвой которого стал 36-летний инженер проектной организации. 

«Мужчина рассказал, что к нему на телефон позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка, и заявили, что на его имя якобы пытаются оформить кредит», – пояснили Городу55 в УМВД по Омской области. 

Аферисты также сообщили, что для безопасности следует самому оформить заем и перевести все средства на безопасный счет. Мужчина поверили и предоставил все необходимые сведения и реквизиты.  В итоге добычей неизвестных мошенников стал 1 млн рублей. 

В данный момент силовики выясняют, откуда поступали звонки и отслеживают движение денег по счетам. 

Добавим, что, как ранее сообщал Город55, за прошлый год аферисты выманили у жителей Омской области более 600 млн рублей. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Полиция#Уголовное дело#Мошенничество#Криминал
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