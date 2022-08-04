Лишил жизни из-за мультиков. Омичу грозит пожизненное за убийство 4-летней падчерицы

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Омской области, следователи закончили расследование уголовное дело об убийстве ребенка, которое случилось в деревне Кольцово Кормиловского района.
Трагедия случилась 1 февраля 2022 года. 38-летний местный житель употребил алкоголь и захотел продолжит алкозастолье, но его сожительница спрятала бутылку водки. Этим женщина разозлила омича.
Около часа ночи 4-летняя дочь омички попросила мужчину включить ей мультики, однако тот решил выместить на ней свою злобу. Мужчина как минимум 4 раза ударил девочку по лицу и телу, а затем задушил. От шума проснулась мама девочки, о случившемся она рассказала родственникам, и те вызвали врачей. Прибывшие на место медики не смогли помочь ребенку и лишь констатировали смерть.
Омича задержали, на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, который в силу возраста находился в беспомощном состоянии». Еще двух детей омички изъяли из семьи, а в отношении органов опеки началась отдельная проверка.
Сейчас расследование уголовного дела подошло к концу, омичу может грозить наказание вплоть до пожизненного, рассказали в пресс-службе СУ СКР.