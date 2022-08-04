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Лишил жизни из-за мультиков. Омичу грозит пожизненное за убийство 4-летней падчерицы

Лишил жизни из-за мультиков. Омичу грозит пожизненное за убийство 4-летней падчерицы

Сегодня, 14:37
Фото: СУ СКР по Омской области

Омичу грозит пожизненный срок за убийство падчерицы из-за мультиков

Мужчина ночью хотел выпить водки, но его сожительница разозлила его, спрятав бутылку.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Омской области, следователи закончили расследование уголовное дело об убийстве ребенка, которое случилось в деревне Кольцово Кормиловского района.

Трагедия случилась 1 февраля 2022 года. 38-летний местный житель употребил алкоголь и захотел продолжит алкозастолье, но его сожительница спрятала бутылку водки. Этим женщина разозлила омича.

Около часа ночи 4-летняя дочь омички попросила мужчину включить ей мультики, однако тот решил выместить на ней свою злобу. Мужчина как минимум 4 раза ударил девочку по лицу и телу, а затем задушил. От шума проснулась мама девочки, о случившемся она рассказала родственникам, и те вызвали врачей. Прибывшие на место медики не смогли помочь ребенку и лишь констатировали смерть.

Омича задержали, на него завели уголовное дело по  ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, который в силу возраста находился в беспомощном состоянии». Еще двух детей омички изъяли из семьи, а в отношении органов опеки началась отдельная проверка.

Сейчас расследование уголовного дела подошло к концу, омичу может грозить наказание вплоть до пожизненного, рассказали в пресс-службе СУ СКР.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Общество#Новости#Омская область#Уголовное дело#Дело#Убийство#Смерть#Ребенок#Погиб ребенок
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