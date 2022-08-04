Лишил жизни из-за мультиков. Омичу грозит пожизненное за убийство 4-летней падчерицы

Около часа ночи 4-летняя дочь омички попросила мужчину включить ей мультики, однако тот решил выместить на ней свою злобу. Мужчина как минимум 4 раза ударил девочку по лицу и телу, а затем задушил. От шума проснулась мама девочки, о случившемся она рассказала родственникам, и те вызвали врачей. Прибывшие на место медики не смогли помочь ребенку и лишь констатировали смерть.