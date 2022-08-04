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Кемеровская и Новосибирская область признаны самыми криминальными в Сибири

Сегодня, 14:55
В первом полугодии в Кемеровской области произошло 23,7 тысячи преступлений. Это вывело ее по уровню криминализации на 11 место в РФ и на первое в Сибири.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Генпрокуратуру, на 12 и 13 месте в стране еще два сибирских региона - Новосибирская область и Красноярский край. А самая спокойная ситуация в Республике Алтай, занявшей 77 место в кримиинальном рейтинге.

Интересно, что безопасней жить стало в большинстве регионов в Сибири. Растет количество преступлений лишь в Томской области и Алтае. В остальных регионах оно падает. Самое сильное падение криминализации в Тыве, где преступлений стало меньше на 27,3 процента. Эти цифры в числе лучших не только в Сибири, но и в целом по стране.



#Светлана Павлова
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