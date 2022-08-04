Кемеровская и Новосибирская область признаны самыми криминальными в Сибири

Интересно, что безопасней жить стало в большинстве регионов в Сибири. Растет количество преступлений лишь в Томской области и Алтае. В остальных регионах оно падает. Самое сильное падение криминализации в Тыве, где преступлений стало меньше на 27,3 процента. Эти цифры в числе лучших не только в Сибири, но и в целом по стране.