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Головокружения и слабость. Магнитная буря серьезно повлияет на самочувствие омичей

Головокружения и слабость. Магнитная буря серьезно повлияет на самочувствие омичей

Сегодня, 09:36
Фото: pxhere.com

Омичи столкнутся с магнитной бурей в середине августа

В середине августа жители Омской области столкнутся с магнитной бурей. Ее появление обычно связано с неприятными физическими ощущениями.

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН опубликовала прогноз магнитных бурь на август. Согласно опубликованным данным, жители Омской области столкнутся с магнитной бурей. Она ожидается 17 августа.

Эта магнитная буря имеет рейтинг G1 и классифицируется, как слабая. По шкале от 1 до 10 она находится на отметке 5. Однако омичи могут столкнутся с физическим дискомфортом, который обычно появляется во время магнитных бурь.

Во время них повышается вязкость крови и артериальное давление, усиливается мигрень, повышается количество инфарктов, инсультов и гипертонических кризов. Также магнитная буря может спровоцировать головокружения, тревожность, боль в суставах, бессонницу, повышенную сонливость, раздражительность, слабость, плохое самочувствие, болезненную реакцию на свет и громкие звуки.

#Вероника Жукова#Общество#Новости
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