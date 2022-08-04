Головокружения и слабость. Магнитная буря серьезно повлияет на самочувствие омичей

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН опубликовала прогноз магнитных бурь на август. Согласно опубликованным данным, жители Омской области столкнутся с магнитной бурей. Она ожидается 17 августа.
Эта магнитная буря имеет рейтинг G1 и классифицируется, как слабая. По шкале от 1 до 10 она находится на отметке 5. Однако омичи могут столкнутся с физическим дискомфортом, который обычно появляется во время магнитных бурь.
Во время них повышается вязкость крови и артериальное давление, усиливается мигрень, повышается количество инфарктов, инсультов и гипертонических кризов. Также магнитная буря может спровоцировать головокружения, тревожность, боль в суставах, бессонницу, повышенную сонливость, раздражительность, слабость, плохое самочувствие, болезненную реакцию на свет и громкие звуки.