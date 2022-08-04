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Эксперты назвали жару одной из главных причин ДТП в летнее время года

Эксперты назвали жару одной из главных причин ДТП в летнее время года

Вчера, 20:04
Фото: 1MI
На территории Подмосковья только в июне этого года зафиксировано триста пятьдесят девять дорожно-транспортных происшествий — больше, чем в любое другое время года. По мнению специалистов, немалая часть аварий летом происходит по причине замедления реакции и сильной утомляемости водителей из-за жары.

Также большую роль в росте аварийности летом играют нарушение скоростного режима и езда в нетрезвом виде — после возвращения с загородных пикников и дач. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «Вести Подмосковья».

Как прокомментировал директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский, чем выше скорость, тем больше вероятность, что водитель вовремя не увидит препятствие на дороге.

В свою очередь генеральный директор Союза безопасности дорожного движения Светлана Заболоцкая отметила, что в местах установки комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД количество ДТП существенно снижается. По ее словам, с момента внедрения этих систем число аварий на дорогах Московской области уменьшилось более чем на треть.

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