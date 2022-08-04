Город55
ГлавноеВсе новости
Эксперт рекомендовала автовладельцам поменять права до 2025 года

Эксперт рекомендовала автовладельцам поменять права до 2025 года

Вчера, 18:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова посоветовала гражданам, имеющим водительские удостоверения, срок действия которых подойдет к концу в 2025 году, поменять их заранее.

Она пояснила, что российские власти продлили срок действия прав автомобилистам, которые должны были поменять этот документ в нынешнем году, на три года. Поэтому в 2025 году количество желающих произвести замену водительских удостоверений на новые возрастет многократно. Поэтому, чтобы избежать длительного ожидания в очередях, заменой ВУ следует озаботиться заранее, пишет iz.ru со ссылкой на агентство «Прайм». 

Спиридонова пояснила, что продленные и новые права с юридической точки зрения равноценны, но при замене документа срок их действия будет общим — десять лет без продлений.

Подпишитесь
Стало известно, какими вредными веществами дышали омичи минувшей ночью
В очередной раз во время режима НМУ омичи пожаловались на волны удушливых запахов.
Вчера, 10:59
«Почти всегда максимальная загрузка»: как работает новый вытрезвитель в Омске
3 августа, 10:00
Топ арбитража. Минобороны против Омсктрансмаша, ракета Ангара и иностранные заемщики
Вчера, 17:25
Ударными темпами. Заболеваемость коронавирусом в Омске откатилась до весенних цифр
Данные федерального оперштаба за минувшие сутки.
Вчера, 16:29
В Омске роддом № 5 начали присоединять к МСЧ-4
Межучреждение без главного врача, как и обещали, начали сливать с другим.
Вчера, 18:12
В Омске назначили нового замдиректора департамента транспорта
Вчера, 11:46