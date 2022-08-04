Эксперт рекомендовала автовладельцам поменять права до 2025 года

Она пояснила, что российские власти продлили срок действия прав автомобилистам, которые должны были поменять этот документ в нынешнем году, на три года. Поэтому в 2025 году количество желающих произвести замену водительских удостоверений на новые возрастет многократно. Поэтому, чтобы избежать длительного ожидания в очередях, заменой ВУ следует озаботиться заранее, пишет iz.ru со ссылкой на агентство «Прайм».