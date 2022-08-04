Эксперт назвал 5 причин для законного пропуска работы

Первая – уход за ребенком-инвалидом, о чем сказано в ст. 262 ТК РФ. Здесь родитель, опекун или попечитель имеет право взять каждый месяц четыре дополнительных оплачиваемых выходных, пишет infox.ru. Нужно лишь заранее написать заявление на имя руководителя.
Очень душное или, напротив, холодное рабочее место также дает основание покинуть рабочее место, на основании ст. 212 ТК РФ. Речь идет о температуре выше +32,5°С и ее спаде до +13°С.
Работа в законный выходной, по ст. 152 и 153 ТК РФ, не дает руководителю права заставлять выходить сотрудника на работу в выходной. Он может лишь попросить об этом, предложив более высокую оплату. Ситуация здесь похожа на вечернюю переработку. Это же относится к работе в праздничные дни или во время законного отпуска.
Отпуск сохранением зарплаты предоставляется при заочном по обучении или получении образования в другом ключе. Об этом сказано в ст. 173 ТК РФ.
Как и во времена СССР, так и сейчас, сотрудник также может не выходить на работу в день медосмотра.