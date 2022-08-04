Эксперт назвал 5 причин для законного пропуска работы

Работа в законный выходной, по ст. 152 и 153 ТК РФ, не дает руководителю права заставлять выходить сотрудника на работу в выходной. Он может лишь попросить об этом, предложив более высокую оплату. Ситуация здесь похожа на вечернюю переработку. Это же относится к работе в праздничные дни или во время законного отпуска.