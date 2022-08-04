Белоруссия не будет менять безъядерный статус

Как отметил представитель республики, инсинуации по поводу изменения безъядерного статуса страны «беспочвенны», равно как и в том, что касается несоблюдения обязательств в рамках Договора. Белоруссия сделала осознанный выбор и отказывается от обладания ядерным оружием, заявил дипломат, подчеркнув, что государство не собирается менять свою позицию, невзирая на «раскручивающуюся спираль гонки вооружений».