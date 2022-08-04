Белоруссия не будет менять безъядерный статус

Представитель Белоруссии заявил об отказе государства менять безъядерный статус. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости». Заявление было озвучено в рамках конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.
Как отметил представитель республики, инсинуации по поводу изменения безъядерного статуса страны «беспочвенны», равно как и в том, что касается несоблюдения обязательств в рамках Договора. Белоруссия сделала осознанный выбор и отказывается от обладания ядерным оружием, заявил дипломат, подчеркнув, что государство не собирается менять свою позицию, невзирая на «раскручивающуюся спираль гонки вооружений».
Накануне представитель делегации от РФ Александр Трофимов сообщил, что, если бы ядерное оружие появилось на Украине, это стало бы нарушением ее обязательств по Договору. Трофимов подчеркнул, что это самым грубым образом подорвало бы режим нераспространения ядерного оружия.
Такой шаг, заявил представитель делегации от РФ на Обзорной конференции ДНЯО, имеет дестабилизирующий характер. Александр Трофимов также подчеркнул, что Украина в течение нескольких последних лет не соблюдает взятых обязательств по Будапештским договоренностям.