Автомобилистов в РФ смогут лишать водительских удостоверений по состоянию здоровья

В настоящее время в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому ГИБДД сможет отслеживать состояние здоровья водителей не раз в десять лет, когда те проходят медицинское освидетельствование, а в режиме реального времени. Предполагается, что уже осенью 2023 года в РФ появится специальный реестр, куда врачи будут вносить данные о противопоказаниях для управления автотранспортом. Об этом пишет Pravda.Ru.
Таким образом, сотрудники ГИБДД смогут прямо на дороге просмотреть информацию о здоровье водителя и на месте лишить того прав, если обнаружат медицинские противопоказания на управление автомобилем. При этом лишенный ВУ автомобилист не сможет получить обратно свой документ до тех пор, пока данные о нем будут находиться в реестре.
Планируется, что для начала в базу будут добавлять только новых водителей, а позже туда добавят и информацию и об автомобилистах со стажем.