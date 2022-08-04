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Автомобилистов в РФ смогут лишать водительских удостоверений по состоянию здоровья

Автомобилистов в РФ смогут лишать водительских удостоверений по состоянию здоровья

Вчера, 20:21
Фото: 1MI
Начиная с 2023 года на территории Российской Федерации начнет действовать закон, согласно которому сотрудники ГИБДД получат доступ к информации о состоянии здоровья водителей. Благодаря этому, инспекторы смогут лишать водителей прав на управление автотранспортом, даже если те не нарушали ПДД.

В настоящее время в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому ГИБДД сможет отслеживать состояние здоровья водителей не раз в десять лет, когда те проходят медицинское освидетельствование, а в режиме реального времени. Предполагается, что уже осенью 2023 года в РФ появится специальный реестр, куда врачи будут вносить данные о противопоказаниях для управления автотранспортом. Об этом пишет Pravda.Ru.

Таким образом, сотрудники ГИБДД смогут прямо на дороге просмотреть информацию о здоровье водителя и на месте лишить того прав, если обнаружат медицинские противопоказания на управление автомобилем. При этом лишенный ВУ автомобилист не сможет получить обратно свой документ до тех пор, пока данные о нем будут находиться в реестре.

Планируется, что для начала в базу будут добавлять только новых водителей, а позже туда добавят и информацию и об автомобилистах со стажем.

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