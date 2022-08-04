Автомобилистов в РФ смогут лишать водительских удостоверений по состоянию здоровья

В настоящее время в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому ГИБДД сможет отслеживать состояние здоровья водителей не раз в десять лет, когда те проходят медицинское освидетельствование, а в режиме реального времени. Предполагается, что уже осенью 2023 года в РФ появится специальный реестр, куда врачи будут вносить данные о противопоказаниях для управления автотранспортом. Об этом пишет Pravda.Ru.