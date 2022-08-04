Аналитики: ситуация с газом в Европе становится “ужасной”, а не “плохой”

Как следует данных “Банка Америки” (Bank of America), в связи с сокращением ЕС поставок российского газа Запад страдает. По сегодняшним прогнозам, текущих запасов не хватит, чтобы пережить зиму. Цена на энергоресурсы растет, что вызывает “ужасную” для Европы ситуацию, вместо “плохой”, пишет infox.ru.
Следует напомнить, что газовая компания, находящаяся в России, снизила поставки в страны Европы до 20% максимальной мощности. В связи с этим ряд государств начали искать альтернативные решения замены российских ресурсов.
Накануне в Германии придумали заменить российский газ банановой кожурой, а также носить меньше галстуков, чтобы реже включать кондиционер.