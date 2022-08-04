Аналитики: ситуация с газом в Европе становится “ужасной”, а не “плохой”

Как следует данных “Банка Америки” (Bank of America), в связи с сокращением ЕС поставок российского газа Запад страдает. По сегодняшним прогнозам, текущих запасов не хватит, чтобы пережить зиму. Цена на энергоресурсы растет, что вызывает “ужасную” для Европы ситуацию, вместо “плохой”, пишет infox.ru.