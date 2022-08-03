Злое солнце. Омичей ждет жара как в Барселоне

В субботу, 6 августа, в городе установится жаркая погода. Температура воздуха составит +18…+26 градусов. В воскресенье, 7 августа, будет настоящее пекло до +28 градусов. В понедельник, 8 августа, жара немного спадет, столбик термометра окажется на отметке +15…+25 градусов. Однако во вторник, 9 августа, снова станет жарко до +27 градусов.