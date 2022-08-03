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Злое солнце. Омичей ждет жара как в Барселоне

Злое солнце. Омичей ждет жара как в Барселоне

Сегодня, 08:35
Фото: 1MI

Омичей ждет целая неделя почти 30-градусной жары

По данным сайта «Гисметео», в Омске целую неделю будет жара.

Сегодня, 3 августа, в Омске ожидается теплая погода. Температура воздуха будет колебаться от +12 до +23 градусов. Будет солнечно, осадков не ожидается. Завтра, 4 августа, столбик термометра покажет +14…+25 градусов. В пятницу, 5 августа, воздух прогреется до +14…+26 градусов.

В субботу, 6 августа, в городе установится жаркая погода. Температура воздуха составит +18…+26 градусов. В воскресенье, 7 августа, будет настоящее пекло до +28 градусов. В понедельник, 8 августа, жара немного спадет, столбик термометра окажется на отметке +15…+25 градусов. Однако во вторник, 9 августа, снова станет жарко до +27 градусов.

Фото: скриншот сайта "Гисметео"
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
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