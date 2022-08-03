Жители РФ массово скупают снотворные препараты

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на RT, больше всего продажи таких препаратов приходились на март с ростом в 22 процента и на сентябрь (рост - 21 процент). Также растет на 10 процентов спрос на снотворные в ноябре.
Рекордных размеров спрос на такие препараты за год достигал в Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже.
Как считает врач-терапевт Мария Сергеевой, нарушения сна могут объясняться стрессами. На осень и весну приходятся обострения заболеваний. Для нормализации режима надо вставать и ложиться в одно и то же время. Перед сном лучше обходиться без яркого света, громких звуков, не пользоваться телефоном.
Помимо этого, температура в комнате должна находиться в пределах 16 — 19 градусов. На ночь нельзя много есть и пить. Если же все это выполняется, а сон не приходит, нужно обратиться к врачу, чтобы он подобрал препараты, помогающие заснуть. Тем более, большой перечень седативных и снотворных средств продается только по рецепту.