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Жители РФ массово скупают снотворные препараты

Вчера, 17:35
По данным интернет-аптеки, за год спрос на снотворные и седативные препараты в РФ вырос на 14 процентов.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на RT, больше всего продажи таких препаратов приходились на март с ростом в 22 процента и на сентябрь (рост - 21 процент). Также растет на 10 процентов спрос на снотворные в ноябре.

Рекордных размеров спрос на такие препараты за год достигал в Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже.

Как считает врач-терапевт Мария Сергеевой, нарушения сна могут объясняться стрессами. На осень и весну приходятся обострения заболеваний. Для нормализации режима надо вставать и ложиться в одно и то же время. Перед сном лучше обходиться без яркого света, громких звуков, не пользоваться телефоном.

Помимо этого, температура в комнате должна находиться в пределах 16 — 19 градусов. На ночь нельзя много есть и пить. Если же все это выполняется, а сон не приходит, нужно обратиться к врачу, чтобы он подобрал препараты, помогающие заснуть. Тем более, большой перечень седативных и снотворных средств продается только по рецепту.

 

#Светлана Павлова
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