Жители РФ массово скупают снотворные препараты

Помимо этого, температура в комнате должна находиться в пределах 16 — 19 градусов. На ночь нельзя много есть и пить. Если же все это выполняется, а сон не приходит, нужно обратиться к врачу, чтобы он подобрал препараты, помогающие заснуть. Тем более, большой перечень седативных и снотворных средств продается только по рецепту.