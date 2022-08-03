Закрываем окна! Омичей предупредили о невыносимой ночной вони

В Обь-Иртышском УГМС объявили об очередном опасном явлении, которое накроет Омск уже этой ночью. С 0:00 до 11:00 часов четверга, 4 августа, в городе ожидается режим неблагоприятных метеоусловий.
В это время, уточняют в УГМС, выбросы предприятий и автомобилей не будут рассеиваться в атмосфере. Предполагается, что режим НМУ будет первой степени опасности.
Ранее в региональном минприроды уточняли, что во время режима НМУ первой степени опасности промышленные предприятия обязаны снижать количество выбросов в атмосферный воздух на 5-30% в зависимости от деятельности. При этом снижение выбросов не должно приводить к аварийной ситуации и провоцировать проблемы с коммунальными услугами.