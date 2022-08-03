Закрываем окна! Омичей предупредили о невыносимой ночной вони

Ранее в региональном минприроды уточняли, что во время режима НМУ первой степени опасности промышленные предприятия обязаны снижать количество выбросов в атмосферный воздух на 5-30% в зависимости от деятельности. При этом снижение выбросов не должно приводить к аварийной ситуации и провоцировать проблемы с коммунальными услугами.