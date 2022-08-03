За полгода в Тюменской области и ХМАО почти в два раза меньше стало овец и коз

Что же касается ХМАО, там заметно падало все поголовье, за исключением коров которых осталось почти прежнее количество. При снижении поголовья на 0,1 процента их сейчас в округе 800. Зато овец и коз осталась всего сотня из-за падения численности на 40,4 процента, свиней – две сотни. Их количество уменьшилось на 77,7 процента.