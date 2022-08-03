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За полгода в Тюменской области и ХМАО почти в два раза меньше стало овец и коз

Сегодня, 14:19
За последние полгода в Тюменской области и ХМАО почти в два раза меньше стало овец и коз в сельхозпредприятиях. На юге макрорегиона теперь пасется лишь 1,9 тысячи голов, на севере — вообще всего около сотни.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Тюменьстат, если в начале июля прошлого года их паслось на лугах 3,7 тысячи, то год спустя только 1,9 тысячи. То есть, их стало меньше на 49,9 процента.

Напротив, за это время немного больше, на 2,2 процента стало коров, которых теперь в Тюменской области 53,1 тысячи. А количество свиней осталось почти на прежнем уровне. При росте на 0,1 процента, их поголовье составляет теперь 244,3 тысячи.

Что же касается ХМАО, там заметно падало все поголовье, за исключением коров которых осталось почти прежнее количество. При снижении поголовья на 0,1 процента их сейчас в округе 800. Зато овец и коз осталась всего сотня из-за падения численности на 40,4 процента, свиней – две сотни. Их количество уменьшилось на 77,7 процента.

#Светлана Павлова
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