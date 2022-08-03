За полетом Нэнси Пелоси на Тайвань следили рекордное количество пользователей

Более 2,9 млн пользователей со всего мира следили за рейсом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на данные сервиса Flightradar24.
Как отмечают представители Flightradar24, рейс Пелоси стал наиболее отслеживаемым с момента его вылета из аэропорта Куала-Лумпур. На момент приземления самолета на Тайване за ним в режиме онлайн наблюдали 708 тыс. пользователей из разных стран мира. Таким образом, за всю историю сайта Flightradar24 рейс стал самым отслеживаемым.
Такой интерес не мог не сказаться на посещаемости сайта — он принял на себя рекордную нагрузку, и специалисты Flightradar24 на протяжении семи часов поддерживали его функционирования. Ряду пользователей даже ограничили доступ к сайту, однако после приземления рейса Пелоси на Тайване доступ был восстановлен.