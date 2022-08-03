За полетом Нэнси Пелоси на Тайвань следили рекордное количество пользователей

Такой интерес не мог не сказаться на посещаемости сайта — он принял на себя рекордную нагрузку, и специалисты Flightradar24 на протяжении семи часов поддерживали его функционирования. Ряду пользователей даже ограничили доступ к сайту, однако после приземления рейса Пелоси на Тайване доступ был восстановлен.