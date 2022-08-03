Выяснилось, кто пригласил батюшку освящать омский гидроузел

Омские соцсети сегодня, 3 августа, облетело удивительное фото — на возобновленной стройке Красногорского гидроузла рядом с прорабами и рабочими заметили батюшку в полном церковном облачении.
Несоответствие омичам показалось настолько разительным, что многие из них решили, что это фотошоп. Однако Город55 выяснил: батюшка самый что ни на есть настоящий. Пригласить его на строительный объект было исключительно инициативой подрядчика.
«По доброй русской традиции место торжественной закладки строительной капсулы освятил представитель Ачаирского монастыря Омской епархии отец Владимир. Мы заложили капсулу строительства до момента окончания реализации проекта как послание потомкам. А для нас участие церкви является символом успеха в возобновлении строительства важного инфраструктурного объекта», — прокомментировали Городу55 в ООО «МежРегионСтрой».