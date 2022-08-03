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Выяснилось, кто пригласил батюшку освящать омский гидроузел

Выяснилось, кто пригласил батюшку освящать омский гидроузел

Вчера, 18:23
Фото: 1MI
Для подрядчика участие священника оказалось символом успеха проекта.

Омские соцсети сегодня, 3 августа, облетело удивительное фото — на возобновленной стройке Красногорского гидроузла рядом с прорабами и рабочими заметили батюшку в полном церковном облачении.

Такую картину сегодня можно было наблюдать на стройке.
Фото: "Омский форум"

Несоответствие омичам показалось настолько разительным, что многие из них решили, что это фотошоп. Однако Город55 выяснил: батюшка самый что ни на есть настоящий. Пригласить его на строительный объект было исключительно инициативой подрядчика.

«По доброй русской традиции место торжественной закладки строительной капсулы освятил представитель Ачаирского монастыря Омской епархии отец Владимир. Мы заложили капсулу строительства до момента окончания реализации проекта как послание потомкам.  А для нас участие церкви является символом успеха в возобновлении строительства важного инфраструктурного объекта», — прокомментировали Городу55 в ООО «МежРегионСтрой».
#Анна Микула#Омск#Омская область#Общество
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