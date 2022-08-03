Врач рассказала об инфекциях, которые можно подхватить при купании в море

При температуре воды выше 20 градусов в море купается одновременно большое количество людей, в том числе, с кишечными расстройствами, грибковыми заболеваниями или гнойниками. А некоторые тут же ходят в туалет. Рядом с пляжем в море может впадать река или различные неочищенные сточные воды, как бытовые, так и промышленные, из-за чего в воде могут появиться бактерии, вирусы, грибки и паразиты.