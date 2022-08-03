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Врач рассказала об инфекциях, которые можно подхватить при купании в море

Вчера, 19:49
По словам директора по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест» Анны Сафоновой, при купании в море можно подцепить холерный вибрион и гепатит А.

Как сообщает iz.ru, хотя в морской воде есть соль и йод, препятствующие тому, чтобы размножались болезнетворные бактерии и вирусы, в ней могут оказаться другие патогены, что чревато инфекционными заболеваниями.

При температуре воды выше 20 градусов в море купается одновременно большое количество людей, в том числе, с кишечными расстройствами, грибковыми заболеваниями или гнойниками. А некоторые тут же ходят в туалет. Рядом с пляжем в море может впадать река или различные неочищенные сточные воды, как бытовые, так и промышленные, из-за чего в воде могут появиться бактерии, вирусы, грибки и паразиты.

Поэтому при купании в морской воде не исключен риск заражения рота- и энтеровирусными инфекциями, гепатитом А, кишечной палочкой и другими заболеваниями, которые человек получает через рот, нос или уши. Или они могут оказаться в глазах, если они открыты при нырянии.

Меньше риск подхватить инфекцию на пляжах, регулярно проходящих санитарный контроль.  

 

#Светлана Павлова
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