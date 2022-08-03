Вооружаемся зонтами. Синоптики рассказали о погоде на День города

Температура ночью при этом может упасть до +7 градусов, а вот днем солнце распалится и прогреет воздух до +28 градусов. Из-за такого перепада под утро возможны туманы. А вот уже на следующий день, в воскресенье, 7 августа, погода может резко измениться.