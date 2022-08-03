Вооружаемся зонтами. Синоптики рассказали о погоде на День города

Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко рассказала, что в ближайшие дни в Омской области ожидается достаточно жаркая и сухая погода. Последние дни перед празднованием Дня города не омрачатся дождями — открытие «Флоры» и Сибирский международной марафон пройдет без ливней.
Температура ночью при этом может упасть до +7 градусов, а вот днем солнце распалится и прогреет воздух до +28 градусов. Из-за такого перепада под утро возможны туманы. А вот уже на следующий день, в воскресенье, 7 августа, погода может резко измениться.
«С падением атмосферного давления по области возобновятся кратковременные дожди с грозами. Дождь не обойдет стороной и город. Однако будет тепло, дневная температура воздуха повысится до +26…+28 градусов. Поэтому советую омичам, которые пойдут на мероприятия, организованные в честь праздника, брать с собой не только зонты, но и хорошее настроение», — отметила Наталия Криворучко.
В УГМС отметили, что максимальная температура воздуха 7 августа +34.7 градусов наблюдалась в 1998 году, а минимальная +4.6 градусов была в этот день в 2004 году.