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Вооружаемся зонтами. Синоптики рассказали о погоде на День города

Вооружаемся зонтами. Синоптики рассказали о погоде на День города

Вчера, 18:23
Фото: 1MI

Омские синоптики пообещали дождливый День города

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какой будет погода в эти выходные.

Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко рассказала, что в ближайшие дни в Омской области ожидается достаточно жаркая и сухая погода. Последние дни перед празднованием Дня города не омрачатся дождями — открытие «Флоры» и Сибирский международной марафон пройдет без ливней.

Температура ночью при этом может упасть до +7 градусов, а вот днем солнце распалится и прогреет воздух до +28 градусов. Из-за такого перепада под утро возможны туманы. А вот уже на следующий день, в воскресенье, 7 августа, погода может резко измениться.

«С падением атмосферного давления по области возобновятся кратковременные дожди с грозами. Дождь не обойдет стороной и город. Однако будет тепло, дневная температура воздуха повысится до +26…+28 градусов. Поэтому советую омичам, которые пойдут на мероприятия, организованные в честь праздника, брать с собой не только зонты, но и хорошее настроение», — отметила Наталия Криворучко.

В УГМС отметили, что максимальная температура воздуха 7 августа +34.7 градусов наблюдалась в 1998 году, а минимальная +4.6 градусов была в этот день в 2004 году.

#Ольга Акамова#Город#Общество#Новости#Омская область#Омск#Погода#День города#Ливни#Дожди
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