В Южной Корее задержан гражданин РФ, подозреваемый в убийстве

По информации следствия, мужчина несколько раз ударил уроженца Узбекистана в Хвасоне (провинция Кенгидо) ножом, после чего подался в бега, а жертва нападения вскоре от полученных ран скончалась в больнице. На допросе подозреваемый пояснил, что инцидент с потерпевшим у него произошел из-за отказа последнего вернуть долг.