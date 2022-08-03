В Южной Корее задержан гражданин РФ, подозреваемый в убийстве

В южнокорейской полиции сообщили, что предполагаемый убийца попал в руки правоохранителей через три дня после совершения преступления. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на агентство Yonhap.
По информации следствия, мужчина несколько раз ударил уроженца Узбекистана в Хвасоне (провинция Кенгидо) ножом, после чего подался в бега, а жертва нападения вскоре от полученных ран скончалась в больнице. На допросе подозреваемый пояснил, что инцидент с потерпевшим у него произошел из-за отказа последнего вернуть долг.
В настоящий момент следователи устанавливают картину случившегося. Также в полиции сообщили, что собираются запросить ордер на арест задержанного.