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Posted 3 августа 2022, 11:30

Published 3 августа 2022, 11:30

Modified 3 августа 2022, 11:32

Updated 3 августа 2022, 11:32

В Южной Корее задержан гражданин РФ, подозреваемый в убийстве

3 августа 2022, 11:30
Правоохранительные органы Южной Кореи задержали пятидесятилетнего россиянина, подозреваемого в убийстве уроженца Узбекистана.

В южнокорейской полиции сообщили, что предполагаемый убийца попал в руки правоохранителей через три дня после совершения преступления. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на агентство Yonhap.

По информации следствия, мужчина несколько раз ударил уроженца Узбекистана в Хвасоне (провинция Кенгидо) ножом, после чего подался в бега, а жертва нападения вскоре от полученных ран скончалась в больнице. На допросе подозреваемый пояснил, что инцидент с потерпевшим у него произошел из-за отказа последнего вернуть долг.

В настоящий момент следователи устанавливают картину случившегося. Также в полиции сообщили, что собираются запросить ордер на арест задержанного.

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