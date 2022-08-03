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В Омской области улучшилось состояние посевов

Вчера, 18:01
Росгидромет России опубликовал итоги спутникового мониторинга с седьмого по 28 июля текущего года.

В ведомстве заявили, что в настоящее время в Омской области состояние посевов зерновых культур заметно улучшилось, однако им все еще угрожают опасные агрометеорологические явления. Об этом информирует “КП-Омск”.

По словам представителей Росгидромета, из-за жаркой и сухой погоды в южной части Омской области возникали опасные агрометеорологические явления. Речь идет о суховее и почвенной засухе. Они негативно воздействовали на рост и развитие сельскохозяйственных культур.

Так в начале июля почвенная засуха фиксировалась в Черлакском, Нововаршавском, Шербакульском и Полтавском районах. В Исилькульском, Полтавском, Таврическом, Оконешниковском и Азовском районах были замечены суховейные явления.

На данный момент опасные агрометеорологические явления все еще фиксируются в Азовском, Полтавском и Таврическом районах Омской области.

Добавим, что на начало июля в регионе порядка 12% посевных площадей были в плохом состоянии, примерно 80% – в удовлетворительном и 8% – в хорошем, сообщили в Росгидромет.



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