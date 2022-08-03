В Омской области ремонтируют популярную дорогу за 136 млн рублей

В ближайшее время сотрудники «Управления дорожного хозяйства Омской области» проведут лабораторные испытания. Это необходимо, чтобы проверить, соответствует ли результат заявленным нормативам. Если ведомство даст «добро», подрядчик начнет укладывать верхний слой асфальта.