В Омской области ремонтируют популярную дорогу за 136 млн рублей

В Омской области за счет федеральных средств продолжают ремонтировать дорогу в обход Тары (Омск – Тара – Тобольск – Тара – Омск, участок Тара – Усть-Ишим). Речь идет об участке 0-4 км. Подрядчиком является компания ООО «Арт РемСтрой», стоимость работ составила более 136 млн рублей.
Рабочие закончили укладывать выравнивающий слой покрытия. Ранее на участке срезали деформированный слой асфальта и укрепили основание с помощью метода холодного ресайклинга с добавлением портландцемента.
В ближайшее время сотрудники «Управления дорожного хозяйства Омской области» проведут лабораторные испытания. Это необходимо, чтобы проверить, соответствует ли результат заявленным нормативам. Если ведомство даст «добро», подрядчик начнет укладывать верхний слой асфальта.
Отметим, ранее Город55 изучал контракты фирмы «Арт РемСтрой» в Омске.