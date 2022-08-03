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В Омской области обнаружили старое детское захоронение

В Омской области обнаружили старое детское захоронение

Сегодня, 11:43
Фото: Пресс-служба ОмГПУ

Археологи нашли древнее детское захоронение в Омской области

Раскопки археологов увенчались успехом.

Вчера, 2 августа, был последний день раскопок в полевом сезоне на кургане Новопокровка-Х в Горьковском районе. В последние часы археологи обнаружили несколько любопытных находок. По словам директора музея археологии и этнографии ОмГПУ Максима Грачева, у археологов есть примета, связанная с тем, что в последний день раскопок часто находятся ценный предмет или объект. Так вышло и в этот раз.

Они нашли детское погребение. В нем были два керамических сосуда, миниатюрный сосуд, который похож на курильницу для благовоний, а также пряслице цилиндрической формы. Ранее во время раскопок нашли костяные наконечника стрел, бронзовую пронизь из ременной гарнитуры, две бронзовых гривны, бронзовую спиралевидную сережку, фрагменты керамических сосудов и кости человека.

Фото: Пресс-служба ОмГПУ
#Вероника Жукова#Общество#Омская область#Новости#Раскопки#ОмГПУ
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