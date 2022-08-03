В Омской области обнаружили старое детское захоронение

Вчера, 2 августа, был последний день раскопок в полевом сезоне на кургане Новопокровка-Х в Горьковском районе. В последние часы археологи обнаружили несколько любопытных находок. По словам директора музея археологии и этнографии ОмГПУ Максима Грачева, у археологов есть примета, связанная с тем, что в последний день раскопок часто находятся ценный предмет или объект. Так вышло и в этот раз.