В Омской области котельные безостановочно травили жителей выбросами

Прокуратура провела поверку на предприятии «Азовская тепловая компания». Ведомство выяснило, что компании безвозмездно передали 18 муниципальных котельных.
При этом предприятие не провело мероприятия по постановке котельных на государственный учет, а также не стало заниматься инвентаризацией выбросов и разработкой их нормативов. Прокуратура обратилась в суд с требованием устранить нарушения.
Суд удовлетворил заявленные требования. Теперь предприятие должно ответственнее подойти к вопросу выбросов.