В Омской области изменится расписание электричек

Электропоезд №6564 Называевская-Омск начнет отправляться со станции Называевская в 15:56 часов (на 6 минут позже) и прибывать в Омск в 18:32 часов (на 12 минут позже). Кроме того, с 10 по 24 июня электричка №6484 Исилькуль-Омск будет выезжать из Исилькуля на 4 минуты позже в 5:29 и приезжать в Омск в 7:58 часов (на 12 минут позже).