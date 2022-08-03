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В Омской области изменится расписание электричек

В Омской области изменится расписание электричек

Сегодня, 12:47
Фото: 1MI

В Омской области восемь электричек будут ездить по новому расписанию

Семь электричек будут ездить по новому графику, а восьмую и вовсе отменят.

В Омске с 9 по 23 августа изменится расписание разу нескольких электричек. Такие перемены произойдут из-за ремонтных работ. Так, в течение двух недель не будет ездить электропоезд №6704 «Входная – Омск». Поезд №6475 Омск-Исилькуль будет отправляться от Омска в 8:15, а прибывать в Исилькуль на 4 минуты позже - в 10:44.

Электричка №6476 Исилькуль-Омск будет уезжать из Исилькуля на 6 минут позже (в 15:54) и приезжать в Омск на 12 минут позднее (в 18:12). Электропоезд №6483 Омск-Исилькуль отправится из Омска по расписанию в 19:05 и приедет в Исилькуль на 4 минуты позже в 21:34.

Поезд №6479 Омск-Исилькуль будет выезжать из Омска на 10 минут позже (в 14:47) и приезжать в Исилькуль в 17:23 (на 21 минуту позже). Электричка №6480 Исилькуль-Омск будет отправляться из Исилькуля в 17:41 часов (на 19 минут позже) и прибывать в Омск в 20:11 часов (на 27 минут позже).

Электропоезд №6564 Называевская-Омск начнет отправляться со станции Называевская в 15:56 часов (на 6 минут позже) и прибывать в Омск в 18:32 часов (на 12 минут позже). Кроме того, с 10 по 24 июня электричка №6484 Исилькуль-Омск будет выезжать из Исилькуля на 4 минуты позже в 5:29 и приезжать в Омск в 7:58 часов (на 12 минут позже).

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Электричка#Расписание
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