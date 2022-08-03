В Омской области из-за вредных привычек на пожаре погибла 32-летняя женщина

В Большереченском районе Омской области следователи выясняют все обстоятельства пожара, который погубил 32-летнюю женщину.
«Предварительно, в 21:20 поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Рямовка. От острого отравления угарным газом на месте происшествия скончалась 32-летняя хозяйка дома, а ее 41-летнего сожителя госпитализировали с ожогами», – рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Эксперты уже назвали возможную причину пожара — курение в постели в состоянии алкогольного опьянения. Однако точная причина трагедии будет установлена только после проведения пожарно-технической экспертизы.