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В Омской области из-за вредных привычек на пожаре погибла 32-летняя женщина

В Омской области из-за вредных привычек на пожаре погибла 32-летняя женщина

Сегодня, 10:45
Фото: 1MI
По информации силовиков, ее сожитель госпитализирован в больницу с сильными ожогами.

В Большереченском районе Омской области следователи выясняют все обстоятельства пожара, который погубил 32-летнюю женщину. 

«Предварительно, в 21:20 поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Рямовка. От острого отравления угарным газом на месте происшествия скончалась 32-летняя хозяйка дома, а ее 41-летнего сожителя госпитализировали с ожогами», – рассказали Городу55 в СКР по Омской области. 

Эксперты уже назвали возможную причину пожара — курение в постели в состоянии алкогольного опьянения.  Однако точная причина трагедии будет установлена только после проведения пожарно-технической экспертизы. 

#Василий Попов#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Пожары#ЧП#Следственный комитет
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