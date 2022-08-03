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В омских кинотеатрах начали показывать запрещенные фильмы

В омских кинотеатрах начали показывать запрещенные фильмы

Сегодня, 09:10
Фото: 1MI

Омские кинотеатры начали показывать новые голливудские фильмы

Голливудские фильмы появились в афише сразу нескольких кинотеатров.

Омские кинотеатры начали показывать фильмы, выпуск которых приостановили на территории России. Ранее сразу ряд голливудских киностудий заявили, что не будут продавать фильмы РФ. Поэтому зрители не смогли увидеть несколько ожидаемых новинок.

Однако сейчас омские кинотеатры сообщили, что начали показывать несколько фильмов. В их числе находятся «Тор: Любовь и гром», «Миньоны: Грювитация», «Пес-самурай и город кошек», а также «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Отметим, что ранее омские кинотеатры находились на грани закрытия. Ради выживания кинотеатр «Слава» начал показывать сериалы. Также кинотеатрам разрешили заплатить 50% налога на имущество.

Фото: скриншот сайта кинотеатра "Вавилон"
#Вероника Жукова#Общество#Омск#Кинотеатры#Омские кинотеатры
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