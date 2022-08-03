В омских кинотеатрах начали показывать запрещенные фильмы

Однако сейчас омские кинотеатры сообщили, что начали показывать несколько фильмов. В их числе находятся «Тор: Любовь и гром», «Миньоны: Грювитация», «Пес-самурай и город кошек», а также «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».