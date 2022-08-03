В омских кинотеатрах начали показывать запрещенные фильмы

Омские кинотеатры начали показывать фильмы, выпуск которых приостановили на территории России. Ранее сразу ряд голливудских киностудий заявили, что не будут продавать фильмы РФ. Поэтому зрители не смогли увидеть несколько ожидаемых новинок.
Однако сейчас омские кинотеатры сообщили, что начали показывать несколько фильмов. В их числе находятся «Тор: Любовь и гром», «Миньоны: Грювитация», «Пес-самурай и город кошек», а также «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».