В Омске суд признал экстремистами участников молодежного объединения

В апреле этого года организацию признали экстремистской, однако ее создатели обжаловали это решение. Во время рассмотрения апелляции выяснилось, что оба основателя организации ведут группу во «ВКонтакте», один из мужчин в ноябре прошлого года сам пришел в полицию с повинной. На обоих омичей завели уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ.