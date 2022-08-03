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В Омске суд признал экстремистами участников молодежного объединения

В Омске суд признал экстремистами участников молодежного объединения

Вчера, 18:06
Фото: 1MI
Участники объединения были националистами, считает суд.

В Омском областном суде вынесли приговор жителям Омска, которые входили в молодежную организацию «Н.О.Р.Д./Народное объединение русского движения»*. Как сообщили в пресс-службе суда, объединение признали экстремистской.

Основателями объединения стали два омича, а целью создания группы стало совершение преступлений экстремистской направленности, открытой пропаганды экстремистских и националистических идей. Омичи активно вовлекали других жителей в свою деятельность. Просуществовать у организации получилось около года, с марта 2021 года.

Во время «работы» объединения омичи находили на улицах лиц неславянской национальности и пытались выдворить их из России. Также омичи угрожали жителям, которые появлялись на улице в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, а иногда даже избивали их.

В апреле этого года организацию признали экстремистской, однако ее создатели обжаловали это решение. Во время рассмотрения апелляции выяснилось, что оба основателя организации ведут группу во «ВКонтакте», один из мужчин в ноябре прошлого года сам пришел в полицию с повинной. На обоих омичей завели уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ.

На основании этого апелляционная коллегия решила, что решение о признании организации экстремистской является правомерным. Действие организации запретили на территории РФ, отметили в суде.

*Организация запрещена в РФ.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Общество#Новости#Омская область#Националисты#Суд#Судья
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