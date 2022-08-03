В Омске банда бутлегеров произвела более 6 тысяч бутылок «левого» алкоголя

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 44-летней омички и двух мужчин 41 и 32 лет. Перед судом эта троица предстанет по обвинению в незаконном производстве, хранении, перевозке и продаже немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.
«По версии следователей регионального УМВД, с января по июнь 2021 года обвиняемые в поселке Магистральный организовали производство алкогольной продукции. На оборудовании путем перегонки и брожения незаконно выпускался этиловый спирт из зерна пшеницы, а из него - немаркированная алкогольная продукция», – пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.
Всего бутлегерам, по подсчетам силовиков, удалось выпустить порядка 6.2 тысячи бутылок алкоголя, на общую сумму около 1,7 млн рублей.
Кроме того, они использовали товарные знаки легальных производителей спиртного, чем причинили ущерб правообладателям на общую сумму свыше 1 млн рублей.
Рассматривать это уголовное дело будет Омский районный суд.