В Омске банда бутлегеров произвела более 6 тысяч бутылок «левого» алкоголя

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 44-летней омички и двух мужчин 41 и 32 лет. Перед судом эта троица предстанет по обвинению в незаконном производстве, хранении, перевозке и продаже немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.