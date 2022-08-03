В Москве задержан стрелявший по детской площадке мужчина

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, открывшего из пневматической винтовки стрельбу по детской площадке на северо-востоке города. Об этом сообщил 360tv.ru, ссылаясь на пресс-службу столичного ГУ МВД.
В сети появилась запись, сделанная на месте происшествия. На кадрах видно, как полицейские заходят в подъезд, где расположена квартира злоумышленника, затем — как в машину сотрудников полиции садится мужчина.
В пресс-службе ГУ МВД Москвы сообщили, что задержан мужчина 1980 года рождения, в ближайшее время его доставят в отдел полиции с целью разбирательства. Пострадавших в результате происшествия нет.