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В Москве задержан стрелявший по детской площадке мужчина

В Москве задержан стрелявший по детской площадке мужчина

Вчера, 17:41
Фото: 1MI
Злоумышленник открыл стрельбу по детской площадке на северо-востоке столицы.

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, открывшего из пневматической винтовки стрельбу по детской площадке на северо-востоке города. Об этом сообщил 360tv.ru, ссылаясь на пресс-службу столичного ГУ МВД.

В сети появилась запись, сделанная на месте происшествия. На кадрах видно, как полицейские заходят в подъезд, где расположена квартира злоумышленника, затем — как в машину сотрудников полиции садится мужчина.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы сообщили, что задержан мужчина 1980 года рождения, в ближайшее время его доставят в отдел полиции с целью разбирательства. Пострадавших в результате происшествия нет.

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