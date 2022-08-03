В Германии заявили, что не готовы полностью отказаться от русской культуры

Рот отметила, что культура не должна идти в одной связке с политикой, несмотря на наличие некоторой неопределенности в том, как ее встроить в общество, пишет Pravda.Ru со ссылкой на Augsburger Allgemeine.
Немецкий министр заявила, что есть великая российская культура — музыка, литература или Антон Чехов.
Клаудиа Рот также сообщила, что ряд политиков мешают артистам из России давать концерты в странах Европы, а также на территории Германии — как это было, в частности, с молодежным коллективом, которому запретили играть Чайковского во время выступления в одном из городов ФРГ.