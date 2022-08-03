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В Германии заявили, что не готовы полностью отказаться от русской культуры

В Германии заявили, что не готовы полностью отказаться от русской культуры

Вчера, 21:10
Фото: piqsels.com
Министр Германии по культуре и СМИ Клаудиа Рот сообщила, что бойкотировать русскую культуру из-за событий на Украине — неправильно.

Рот отметила, что культура не должна идти в одной связке с политикой, несмотря на наличие некоторой неопределенности в том, как ее встроить в общество, пишет Pravda.Ru со ссылкой на Augsburger Allgemeine.

Немецкий министр заявила, что есть великая российская культура — музыка, литература или Антон Чехов.

Клаудиа Рот также сообщила, что ряд политиков мешают артистам из России давать концерты в странах Европы, а также на территории Германии — как это было, в частности, с молодежным коллективом, которому запретили играть Чайковского во время выступления в одном из городов ФРГ.

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