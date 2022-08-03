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Ушел за хлебом и исчез. В Омске разыскивают пенсионера с плохой памятью

Ушел за хлебом и исчез. В Омске разыскивают пенсионера с плохой памятью

Вчера, 19:53
Фото: 1MI

В Омске потерялся пенсионер с плохой памятью

Мужчина мог забыть, зачем вышел из дома.

Омская полиция сообщила о поисках мужчины, который ушел из дома в магазин за хлебом и не вернулся. Оказалось, что мужчина уже пропадал при аналогичных обстоятельствам — в силу возраста он страдает проблемами с памятью.

Известно, что67-летний омич ушел из дома на улице Труда, а в последний раз его видели у продуктового магазина на улице 1-го Мая.

В день ухода он был одет в синюю кепку, ветровку цвета хаки, черные брюки, черные кроссовки. ост мужчины около 165 см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы русые короткие. Фотографии пропавшего пенсионера опубликована в паблике омской полиции.

Сообщить любую информацию о возможном местонахождении омича можно по телефонам 79-33-02 или 102.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Общество#Новости#Омская область#Память#Пропал#Пропал мужчина#Поиски мужчины
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