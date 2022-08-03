Ушел за хлебом и исчез. В Омске разыскивают пенсионера с плохой памятью

Омская полиция сообщила о поисках мужчины, который ушел из дома в магазин за хлебом и не вернулся. Оказалось, что мужчина уже пропадал при аналогичных обстоятельствам — в силу возраста он страдает проблемами с памятью.
Известно, что67-летний омич ушел из дома на улице Труда, а в последний раз его видели у продуктового магазина на улице 1-го Мая.
В день ухода он был одет в синюю кепку, ветровку цвета хаки, черные брюки, черные кроссовки. ост мужчины около 165 см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы русые короткие. Фотографии пропавшего пенсионера опубликована в паблике омской полиции.
Сообщить любую информацию о возможном местонахождении омича можно по телефонам 79-33-02 или 102.