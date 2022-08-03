Развитие российского сельского хозяйства: прогресс и перспективы

В свете этих вызовов важность развития агропромышленного комплекса России не может быть переоценена. Необходимы дальнейшие усилия по модернизации производства, увеличению инвестиций в науку и инновации, улучшению условий жизни в сельской местности и адаптации к изменяющимся климатическим условиям. Российское сельское хозяйство продолжает развиваться, преодолевая сложности и открывая новые перспективы для своего будущего.