Омск активно моют и пылесосят перед Днем города

В Омске на этих выходных пройдет празднование Дня города. Сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» и «Эксплуатации объектов внешнего благоустройства» готовят город к празднику.
Сотрудники подразделения «Транссигнал» обновляют разметку на дорогах, приводят в порядок бордюры, пылесосят дороги, моют и красят дорожные ограждения и остановки. Каждый день более 700 рабочих и 200 единиц техники убирают город.
Также на Комсомольском и Ленинградском мостах обновляют лакокрасочное покрытие парапетов и ограждений. Продолжается косметический ремонт и мытье навесов подземных переходов у «Яблоньки», ТЦ «Омский», у «Цирка» и в других местах.
В основном уборка идет на гостевых маршрутах и в месте проведения выставки «Флора». До открытия выставки осталось два дня. Агрономы обновили газон, восстановили плитку на тротуарах и высадили более 240 тыс цветов.