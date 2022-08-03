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Омск активно моют и пылесосят перед Днем города

Омск активно моют и пылесосят перед Днем города

Сегодня, 14:22
Фото: пресс-служба мэрии Омска
Городские службы занимаются активной подготовкой к празднику.

В Омске на этих выходных пройдет празднование Дня города. Сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» и «Эксплуатации объектов внешнего благоустройства» готовят город к празднику.

Сотрудники подразделения «Транссигнал» обновляют разметку на дорогах, приводят в порядок бордюры, пылесосят дороги, моют и красят дорожные ограждения и остановки. Каждый день более 700 рабочих и 200 единиц техники убирают город.

Также на Комсомольском и Ленинградском мостах обновляют лакокрасочное покрытие парапетов и ограждений. Продолжается косметический ремонт и мытье навесов подземных переходов у «Яблоньки», ТЦ «Омский», у «Цирка» и в других местах.

В основном уборка идет на гостевых маршрутах и в месте проведения выставки «Флора». До открытия выставки осталось два дня. Агрономы обновили газон, восстановили плитку на тротуарах и высадили более 240 тыс цветов.

Фото: пресс-служба мэрии Омска
#Вероника Жукова#Новости#Город#Омск#Благоустройство
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