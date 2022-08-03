Омск активно моют и пылесосят перед Днем города

Также на Комсомольском и Ленинградском мостах обновляют лакокрасочное покрытие парапетов и ограждений. Продолжается косметический ремонт и мытье навесов подземных переходов у «Яблоньки», ТЦ «Омский», у «Цирка» и в других местах.