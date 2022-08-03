Омичам показали, как ведется набор в именные батальоны

Все необходимые медицинские процедуры заявившиеся на отбор проходят на базе БУЗОО «МСЧ № 4». В другие медицинские учреждения обращаться не нужно. В МСЧ №4 можно пройти флюорографию, ЭКГ, анализ крови, биохимию и прочие исследования. Также на месте доступны консультации специалистов - психиатра, нарколога, терапевта и фтизиатра. Врачебная комиссия, определяющая, годен ли человек к службе по контракту, сосредоточена в одном учреждении и не занимает длительное время.