Омичам показали, как ведется набор в именные батальоны

В Омской области продолжают формировать именные батальоны - роты «Иртыш», «Авангард» и «Омь». Отбор желающих заключить контракт с Минобороны проходит в Спортивно-восстановительном центре на улице 8-я Марьяновская, 1 А.
Все необходимые медицинские процедуры заявившиеся на отбор проходят на базе БУЗОО «МСЧ № 4». В другие медицинские учреждения обращаться не нужно. В МСЧ №4 можно пройти флюорографию, ЭКГ, анализ крови, биохимию и прочие исследования. Также на месте доступны консультации специалистов - психиатра, нарколога, терапевта и фтизиатра. Врачебная комиссия, определяющая, годен ли человек к службе по контракту, сосредоточена в одном учреждении и не занимает длительное время.
Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы МСЧ № 4 Татьяна Калушина рассказала, что руководство областного минздрава поручило обеспечить высокое качество обследований. Они проводятся утром, после обеда специалисты проводят медосмотр и уже к концу дня по результатам обследований выносится решение о профпригодности к контрактной службе. Раньше процесс сбора документов занимал около недели, сейчас возможно уложиться за два-три дня.
В министерстве региональной безопасности Омской области заявили, что будущим контрактникам обеспечат индивидуальное сопровождение. Для кандидатов из отдаленных районов организовали бесплатное проживание и питание на время комиссии.
«Специально обученные сотрудники помогают кандидатам оформить документы по установленному перечню, на месте фотографируют и изготавливают ксерокопии первичных документов, - отметил начальник отдела по делам военных органов министерства региональной безопасности Омской области Сергей Максимов
По решению губернатора Александра Буркова жителям региона, которые отправятся в Донбасс в составе именных батальонов «Иртыш», «Авангард» и «Омь», единовременно выплачивается 100 тыс. рублей. Кроме того, участникам спецоперации присваивается статус ветеранов боевых действий, что позволяет получать ежемесячно 3500 рублей, надбавку к пенсии в 32 %, налоговые льготы на транспорт, имущество и другие льготы. Более подробную информацию готовы предоставить по телефону «122» либо в пункте отбора на улице 8-я Марьяновская, 1 А.