Нестабильность длиною в месяц. В июле в Омске выпало осадков на 240% выше нормы

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, традиционно самый жаркий летний месяц оправдал ожидания — температура воздуха в среднем в июле была на 1-2 градуса выше нормы. Самой холодной оказалась первая декада месяца, когда средняя температура была даже ниже нормы на 1 градус. Зато вторая декада полностью компенсировала похолодания — температура воздуха тогда прогрелась на 1-2 градуса выше нормы. В восточных районах в это время была температура около нормы.
Зафиксированный температурный минимум в июле 2022 года был на уровне +7 градусов, а самая высокая температура фиксировалась в Шербакуле 26 июля — там термометры показывали +36 градусов.
Вплоть до «мокрого четверга» осадки распределялись по территории Омской области неравномерно. В сумме выпало 33-242% от месячной нормы. Наименьшее количество осадков 33-48% выпало в южной половине области, а наибольшее 180-242% от нормы зарегистрировано в Омске, Калачинске и Саргатском. 28 июля сильнейшие ливни установили рекорд — в этот день в Омске выпало 66.3 мм осадков, предыдущий максимум 21.3 мм наблюдался в 1970 году.
Также в УГМС добавили, что в течение месяца в Омской области наблюдались туманы, сильный ветер порывами 13-21 м/с, грозы и град.