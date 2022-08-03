Нестабильность длиною в месяц. В июле в Омске выпало осадков на 240% выше нормы

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, традиционно самый жаркий летний месяц оправдал ожидания — температура воздуха в среднем в июле была на 1-2 градуса выше нормы. Самой холодной оказалась первая декада месяца, когда средняя температура была даже ниже нормы на 1 градус. Зато вторая декада полностью компенсировала похолодания — температура воздуха тогда прогрелась на 1-2 градуса выше нормы. В восточных районах в это время была температура около нормы.