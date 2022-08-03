Город55
ГлавноеВсе новости
Нестабильность длиною в месяц. В июле в Омске выпало осадков на 240% выше нормы

Нестабильность длиною в месяц. В июле в Омске выпало осадков на 240% выше нормы

Вчера, 15:08
Фото: 1MI

Июль в Омской области побил погодные рекорды

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, сколько осадков выпало в июле и насколько жарким был месяц.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, традиционно самый жаркий летний месяц оправдал ожидания — температура воздуха в среднем в июле была на 1-2 градуса выше нормы. Самой холодной оказалась первая декада месяца, когда средняя температура была даже ниже нормы на 1 градус. Зато вторая декада полностью компенсировала похолодания — температура воздуха тогда прогрелась на 1-2 градуса выше нормы. В восточных районах в это время была температура около нормы.

Зафиксированный температурный минимум в июле 2022 года был на уровне +7 градусов, а самая высокая температура фиксировалась в Шербакуле 26 июля — там термометры показывали +36 градусов.

Вплоть до «мокрого четверга» осадки распределялись по территории Омской области неравномерно. В сумме выпало 33-242% от месячной нормы. Наименьшее количество осадков 33-48% выпало  в южной половине области, а наибольшее 180-242% от нормы зарегистрировано в Омске, Калачинске и Саргатском. 28 июля сильнейшие ливни установили рекорд — в этот день в Омске выпало 66.3 мм осадков, предыдущий максимум 21.3 мм наблюдался в 1970 году.

Также в УГМС добавили, что в течение месяца в Омской области наблюдались туманы, сильный ветер порывами 13-21 м/с, грозы и град.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Погода#Жара#Синоптики
Подпишитесь
В загрязнении омских рек фенолом обвинили ливень
Вчера, 18:22
«Почти всегда максимальная загрузка»: как работает новый вытрезвитель в Омске
Вчера, 10:00
В Омске экс-полицейский получил 3 года условно за ДТП на «Мерседесе» у метромоста
Вчера, 12:01
В День города в Омске перекроют центр – схема и список улиц
Вчера, 10:16
В омском минприроды рассказали, попал ли фенол в водопровод
Вчера, 19:02
Выяснилось, кто пригласил батюшку освящать омский гидроузел
Вчера, 18:23