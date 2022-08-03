На Ямале открыли детские спортивные лагеря при школах

Как передаёт издание nation-news.ru, спортивные организации работают в Ноябрьске, Лабытнанги и Тазовском. В одном лагере имеют возможность разместиться 260 детей. Данную инициатива поступила от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
На отдых приглашаются ребята возрастом от 7 до 17 лет. На одну смену могут приезжать дети в количестве от 13 до 40 человек. Лагеря работают при спортивных школах.
Налаженная инфраструктура рассчитана для занятий плаванием, шахматами, фитнесом и тяжелой атлетикой. Также профессиональные спортсмены организуют мастер-классы по различным видам спорта и другие полезные активности.