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На Ямале открыли детские спортивные лагеря при школах

На Ямале открыли детские спортивные лагеря при школах

Вчера, 21:20
Фото: pxhere.com
В школах Ямала начали работать спортивные лагеря для детей. Такая информация опубликована на сайте “Красный север”.

Как передаёт издание nation-news.ru, спортивные организации работают в Ноябрьске, Лабытнанги и Тазовском. В одном лагере имеют возможность разместиться 260 детей. Данную инициатива поступила от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

На отдых приглашаются ребята возрастом от 7 до 17 лет. На одну смену могут приезжать дети в количестве от 13 до 40 человек. Лагеря работают при спортивных школах.

Налаженная инфраструктура рассчитана для занятий плаванием, шахматами, фитнесом и тяжелой атлетикой. Также профессиональные спортсмены организуют мастер-классы по различным видам спорта и другие полезные активности.

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