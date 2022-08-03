На День города в центре Омска поменяют маршруты автобусов и отменят троллейбусы

Общественный транспорт будет ходить по новым маршрутам с самого утра из-за проведения Сибирского международного марафона.
Так, с 10 часов 4 августа до 6 часов 8 августа в центре города, на Соборной площади и на участке улицы Ленина автобусы будут идти по таким маршрутам:
С 7 часов 30 минут до 15 часов 6 августа на участках трассы марафона будут другие изменения:
С 15 часов 6 августа до 6 часов 7 августа во время концерта, который пройдет на Соборной площади, транспорт также пройдет по обновленным маршрутам:
В мэрии подчеркнули, что после праздничных мероприятий — концерта и салюта, после 22:00, у остановки «Библиотека Пушкина» и «Дом Туриста» жителей будут ждать 36 дополнительных автобусов и 5 троллейбусов. Автобусы № 24, 32, 33, 34, 45, 46, 63, 69 будут ходить до полуночи.