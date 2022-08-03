На День города в центре Омска поменяют маршруты автобусов и отменят троллейбусы

В мэрии подчеркнули, что после праздничных мероприятий — концерта и салюта, после 22:00, у остановки «Библиотека Пушкина» и «Дом Туриста» жителей будут ждать 36 дополнительных автобусов и 5 троллейбусов. Автобусы № 24, 32, 33, 34, 45, 46, 63, 69 будут ходить до полуночи.