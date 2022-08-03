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Posted 3 августа 2022, 11:16

Published 3 августа 2022, 11:16

Modified 3 августа 2022, 11:20

Updated 3 августа 2022, 11:20

На День города в центре Омска поменяют маршруты автобусов и отменят троллейбусы

На День города в центре Омска поменяют маршруты автобусов и отменят троллейбусы

3 августа 2022, 11:16
Фото: 1MI.
Сюжет
День города
В эту субботу серьезно поменяются городские маршруты из-за масштабного перекрытия дорог.

Общественный транспорт будет ходить по новым маршрутам с самого утра из-за проведения Сибирского международного марафона.

Так, с 10 часов 4 августа до 6 часов 8 августа в центре города, на Соборной площади и на участке улицы Ленина автобусы будут идти по таким маршрутам:

  • маршрут № 73 пройдет по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена, далее по улице Ленина;
  • маршрут № 62 пройдет до остановочного пункта «КДЦ «Маяковский» с разворотом в районе Соборной площади, затем по улице Интернациональная с правым поворотом на улицу Герцена, далее по улице Ленина;
  • маршрут № 94 пройдет в направлении поселка Амурский с улицы Красный Путь по улице Интернациональная с правым поворотом на улицу Герцена с разворотом в районе площади Победы.

С 7 часов 30 минут до 15 часов 6 августа на участках трассы марафона будут другие изменения:

  • троллейбусные маршруты № 2 и № 4 отменят;
  • автобусные маршруты № 23, 24, 64, 78, 95 направят с моста имени 60-летия Победы по улице Фрунзе, с правым поворотом на улицу Герцена, с левым поворотом на улицу Интернациональная и по улице Гагарина. При движении в направлении Левобережья с улицы Гагарина с правым поворотом на улицу Гусарова, с левым поворотом на улицу Булатова по мосту имени 60-летия Победы;
  • автобусный маршрут № 94 пройдет с моста имени 60-летия Победы в направлении Амурского поселка по улицам Фрунзе и Герцена, а в обратном направлении с улицы Герцена по улице Булатова;
  • автобусные маршруты № 20, 22, 33, 59, 69, 73, 109, 110 в обоих направлениях проследуют по улицам Красный Путь, 7-я Северная, Герцена, Гагарина;
  • автобусный маршрут № 109 пройдет до конечного пункта «Железнодорожный вокзал»;
  • автобусный маршрут № 63  пройдет при движении в направлении проспекта К. Маркса с улицы Орджоникидзе по улице Фрунзе, с правым поворотом на улицу Герцена, с левым поворотом на улицу Интернациональная, далее по утвержденной схеме, при движении в направлении улицы Орджоникидзе с улицы Гагарина с правым поворотом на улицу Гусарова, с левым поворотом на улицу Булатова, с правым поворотом на улицу Орджоникидзе;
  • автобусный маршрут № 25 пройдет по улицам 7-я Северная, Герцена, Интернациональная, Гагарина, по Комсомольскому мосту с левым поворотом на улицу Думская, с правым поворотом на улицу Пушкина, с правым поворотом на улицу Лермонтова, с правым поворотом на проспект К. Маркса, по Комсомольскому мосту, по улицам Гагарина, Герцена, 7-й Северная, Красный Путь;
  • автобусы маршрута № 62 пройдет до остановки «Пл. Ленина» с проездом по проспекту К. Маркса, улицам Лермонтова, М. Жукова, Думская, проспекту К. Маркса;
  • автобусы маршрута № 34 пройжут по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональная, Герцена.

С 15 часов 6 августа до 6 часов 7 августа во время концерта, который пройдет на Соборной площади, транспорт также пройдет по обновленным маршрутам:

  • автобусы № 25 проследуют по Комсомольскому мосту с левым поворотом на улицу Думская, с правым поворотом на улицу Пушкина, с правым поворотом на улицу Лермонтова, с правым поворотом на проспект К. Маркса, по Комсомольскому мосту, по улицам Гагарина, Интернациональная;
  • автобусы № 34 проследуют с улицы Герцена с левым поворотом на улицу Фрунзе, с правым поворотом на улицу Гусарова, улицу Интернациональная, улицу Герцена.
  • автобусы № 62 пройдет до остановочного пункта «Пл. Ленина» с проездом по проспекту К. Маркса, улицам Лермонтова, М. Жукова, Думской, проспекту К. Маркса;
  • автобусы № 73 пройдут по улицам Интернациональная, Гагарина, Комсомольскому мосту, Лермонтова, Ленина;
  • автобусы № 94 пройдут с моста имени 60-летия Победы в направлении Амурского поселка по улицам Фрунзе, Герцена.

В мэрии подчеркнули, что после праздничных мероприятий — концерта и салюта, после 22:00, у остановки «Библиотека Пушкина» и «Дом Туриста» жителей будут ждать 36 дополнительных автобусов и 5 троллейбусов. Автобусы № 24, 32, 33, 34, 45, 46, 63, 69 будут ходить до полуночи. 

#Ольга Акамова#Город#Транспорт#Омск#Маршруты#День города#Новости#День города-2022
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