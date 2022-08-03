Минеева назвала «зонтичные» поручительства полезными для бизнес-кредитования

Известно, что за прошедшее полугодие кредитная сумма вдвое превысила прошлогодний объем кредитных средств того же периода и составила 210 млрд рублей.
Минеева назвала доступность банковского кредитования важным параметром «жизнеобеспечения» предпринимательской деятельности и отметила, что Корпорация МСП помогает ее повышению. Специалист подчеркнула, что «зонтичные» поручительства избавляют бизнес от рисков наполовину, информирует Newstracker.ru.
Пресс-служба учреждения сообщает о рекорде по увеличению числа организаций, оформивших кредитные займы под поручительство института развития, с двух до пятнадцати тысяч — более чем всемеро. Известно, что в штате этих организаций числится порядка 230 тыс. сотрудников. Среди всех предприятий, которые обратились за господдержкой, доля микро- и малого бизнеса составила 97%. При этом число микропредприятий, получивших госпомощь, выросло в одиннадцать раз.
Сообщается, что в Краснодарском крае при поддержке корпорации бизнес получил кредитные займы на 11,8 млрд рублей — объем в 5,5 раза больше, чем в прошлом году. В Свердловской области в бизнес было инвестировано 6,4 млрд рублей кредитного капитала — в 1,5 раза больше. В Новосибирской области предприниматели получили 7,6 млрд рублей, обеспечив рост показателя кредитования в 2,4 раза. Хорошую динамику продемонстрировал и Крым, где был зафиксирован рост количества кредитных соглашений с трех до четырехсот восьмидесяти девяти за первое полугодие текущего года.
Повышению доступности банковского кредитования и существенному увеличению числа получателей господдержки способствовали, в числе прочего, «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Новая система была запущена в сентябре 2021 года по поручению президента Путина в рамках национального проекта по поддержке МСП, куратором которого был назначен Андрей Белоусов, первый вице-премьер России.
По словам Александра Исаевича, гендиректора Корпорации МСП, «зонтичные» поручительства организации избавляют предпринимателей от 50% рисков, которые корпорация принимает на себя. Поэтому компании, которым ранее было отказано в выдаче кредита, теперь могут его получить. Исаевич также рассказал, что в прошедшем году за счет программы «зонтичных» поручительств корпорация оказала поддержку более чем восьми тысячам российских бизнесменов, что в 3,5 раза превысило показатели 2020 года. В текущем году корпорация побила прошлогодний рекорд, поддержав 15 тыс. предпринимателей.
Татьяна Минеева, одобрившая систему «зонтичных» поручительств, является автором книги «Как дружить с государством». Она же руководит одноименным проектом, уже более пяти лет помогая начинающим бизнесменам грамотно взаимодействовать с госструктурами и получать от них поддержку для развития своих предприятий.
Кроме того, с 2019 года Минеева трудится на должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в столице РФ.