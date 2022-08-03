Минеева назвала «зонтичные» поручительства полезными для бизнес-кредитования

Сообщается, что в Краснодарском крае при поддержке корпорации бизнес получил кредитные займы на 11,8 млрд рублей — объем в 5,5 раза больше, чем в прошлом году. В Свердловской области в бизнес было инвестировано 6,4 млрд рублей кредитного капитала — в 1,5 раза больше. В Новосибирской области предприниматели получили 7,6 млрд рублей, обеспечив рост показателя кредитования в 2,4 раза. Хорошую динамику продемонстрировал и Крым, где был зафиксирован рост количества кредитных соглашений с трех до четырехсот восьмидесяти девяти за первое полугодие текущего года.