МИД КНР призвал Россию и США к сокращению ядерного арсенала

Представитель МИД Китая сделал соответствующие заявления в рамках своего выступления на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия. В своем заявлении он подчеркнул, что США необходимо забрать свое оружие из Европы и воздержаться от его размещения в других регионах.