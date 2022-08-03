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МИД КНР призвал Россию и США к сокращению ядерного арсенала

МИД КНР призвал Россию и США к сокращению ядерного арсенала

Вчера, 17:39
Фото: piqsels.com
С призывом сократить ядерный арсенал к России и к США обратился представитель Министерства иностранных дел Китая Фу Цонг.

По мнению руководителя департамента по контролю над вооружениями Министерства иностранных дел Китая Фу Цонга, Россия и США должны продолжать сокращение ядерного вооружения. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.

Фу Цонг отметил, что в процесс сокращения вооружения следует включить не только две крупнейшие мировые ядерные державы, Россию и США, но также Францию и Великобританию. Представитель МИД КНР сообщил о соответствующем предложении, поступившем от российской стороны.

Представитель МИД Китая сделал соответствующие заявления в рамках своего выступления на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия. В своем заявлении он подчеркнул, что США необходимо забрать свое оружие из Европы и воздержаться от его размещения в других регионах.

Дипломат напомнил, что на сегодняшний день на территории Европы на военных базах США расположено более ста ракет с ядерными зарядами и бомб. Фу Цонг заявил, что государство должно отказаться от угрозы санкций с целью возобновления «ядерной сделки» с Ираном. 

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