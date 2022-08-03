Красногорский гидроузел в Омской области будут достраивать с божьей помощью

Добавим, что на данный момент готовность объекта оценивается в 53%. По договору на данном этапе подрядчик должен будет сдать в эксплуатацию основные и второстепенные сооружений левого берега и судоходного шлюза, также обеспечить функционирование комплекса вспомогательных сооружений, инженерных сетей без создания водохранилища.