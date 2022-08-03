Красногорский гидроузел в Омской области будут достраивать с божьей помощью

В телеграм-канале «Омский форум» выложили фото церковного обряда, который прошел на недостроенном Красногорском гидроузле. По словам подписчика канала, сегодня возобновление стройки освятил батюшка.
Напомним, как ранее сообщал Город55, 21 июля стало известно, что после нескольких попыток все же нашелся подрядчик, который и взялся за достройку первой очереди гидроузла. Контракт был подписан с московским ООО «МежРегионСтрой». Цена вопроса - 4.6 млрд рублей.
Добавим, что на данный момент готовность объекта оценивается в 53%. По договору на данном этапе подрядчик должен будет сдать в эксплуатацию основные и второстепенные сооружений левого берега и судоходного шлюза, также обеспечить функционирование комплекса вспомогательных сооружений, инженерных сетей без создания водохранилища.