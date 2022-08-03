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Красногорский гидроузел в Омской области будут достраивать с божьей помощью

Красногорский гидроузел в Омской области будут достраивать с божьей помощью

Сегодня, 11:49
Фото: 1MI

Красногорский гидроузел под Омском освятил священник

Один из самых известных долгостроев освятили по всем церковным канонам.

В телеграм-канале «Омский форум» выложили фото церковного обряда, который прошел на недостроенном Красногорском гидроузле. По словам подписчика канала, сегодня возобновление стройки освятил батюшка.

Фото: Телеграм-канал "Омский форум"

Напомним, как ранее сообщал Город55, 21 июля стало известно, что после нескольких попыток все же нашелся подрядчик, который и взялся за достройку первой очереди гидроузла. Контракт был подписан с московским ООО «МежРегионСтрой». Цена вопроса - 4.6 млрд рублей. 

Добавим, что на данный момент готовность объекта оценивается в 53%. По договору на данном этапе подрядчик должен будет сдать в эксплуатацию основные и второстепенные сооружений левого берега и судоходного шлюза, также обеспечить функционирование комплекса вспомогательных сооружений, инженерных сетей без создания водохранилища.

#Василий Попов#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Гидроузел#Церковь#Строительство
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