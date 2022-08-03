«Кит хочет плавать». В Омске у строительного гипермаркета разлилось озеро

Парковка у строительного гипермаркета «Кит-Интерьер» в Омске стала больше похожа на озеро: после дикий ливней на прошлой неделе огромная лужа не высохла, а городские службы или представители гипермаркета не позаботились о водоотводе.
Очевидцы рассказали Городу55, что передвигаться по парковке в некоторых местах можно только на машине. Пешком преодолеть огромную лужу можно только в резиновых сапогах. Охранник торгового центра рассказал, что с лужей никак не получается справиться. Возле ТЦ уже пахнет застоявшейся водой.
«Кит хочет пить», — комментируют омичи происходящее.
Напомним, в минувший четверг, 28 июля, после сильнейших ливней в Омске затопило переходы, дороги и дворы. В одном из аварийных домов обрушился потолок, а количество выпавший осадков побило все рекорды.