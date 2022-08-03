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«Кит хочет плавать». В Омске у строительного гипермаркета разлилось озеро

«Кит хочет плавать». В Омске у строительного гипермаркета разлилось озеро

Вчера, 19:31
Фото: Город55

На парковке перед «Кит-Интерьером» в Омске разлилось озеро

Стихийный водоем спустя почти неделю не высох и начал «цвести».

Парковка у строительного гипермаркета «Кит-Интерьер» в Омске стала больше похожа на озеро: после дикий ливней на прошлой неделе огромная лужа не высохла, а городские службы или представители гипермаркета не позаботились о водоотводе.

Очевидцы рассказали Городу55, что передвигаться по парковке в некоторых местах можно только на машине. Пешком преодолеть огромную лужу можно только в резиновых сапогах. Охранник торгового центра рассказал, что с лужей никак не получается справиться. Возле ТЦ уже пахнет застоявшейся водой.

«Кит хочет пить», — комментируют омичи происходящее.

Напомним, в минувший четверг, 28 июля, после сильнейших ливней в Омске затопило переходы, дороги и дворы. В одном из аварийных домов обрушился потолок, а количество выпавший осадков побило все рекорды.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Озеро#Ливень#Осадки#Магазин#Парковка#Видео
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