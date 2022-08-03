«Кит хочет плавать». В Омске у строительного гипермаркета разлилось озеро

Очевидцы рассказали Городу55, что передвигаться по парковке в некоторых местах можно только на машине. Пешком преодолеть огромную лужу можно только в резиновых сапогах. Охранник торгового центра рассказал, что с лужей никак не получается справиться. Возле ТЦ уже пахнет застоявшейся водой.