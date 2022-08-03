Исследование ЦКЕМИ: Россия сильно зависит от импорта стратегического оборудования

Собственное серийное производство турбин большой и средней мощностей в России не налажено, пишет Pravda.Ru. Поставки продукции из-за рубежа при этом остановлены, тогда как импорту была отведена огромная роль в отрасли энергетического машиностроения.
В ближайшие несколько лет блокаду не отменят, убеждены независимые аналитики. Следовательно, Россия должна заменить импортных поставщиков, к примеру, на китайских.
Полная замена оборудования с комплектующими – задача не из простых, если она вообще реализуема. Так или иначе, это потребует немалых вложений.
Данные ЦКЕМИ свидетельствуют о том, что свыше 75 процентов импорта газовых турбин с компонентами ранее приходилось на государства, поддержавшие риторику антироссийских санкций.
Энергетическая система РФ использует импортные турбины, общая мощность которых составляет 22 гигаватта. Это около 20 процентов от суммарных мощностей теплогенерации. Деятельность, направленная на импортозамещение газовых турбин мощностью от 65 до 170 мегаватт, продолжается в России уже не один год. Однако, ни серийного производства, ни сервиса до сих пор нет.