Исследование ЦКЕМИ: Россия сильно зависит от импорта стратегического оборудования

Энергетическая система РФ использует импортные турбины, общая мощность которых составляет 22 гигаватта. Это около 20 процентов от суммарных мощностей теплогенерации. Деятельность, направленная на импортозамещение газовых турбин мощностью от 65 до 170 мегаватт, продолжается в России уже не один год. Однако, ни серийного производства, ни сервиса до сих пор нет.