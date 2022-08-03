ИРИ заявил о рекордном количестве заявок на конкурс национального контента

Жюри будет оценивать в первую очередь качество контента, а не выбирать проекты в зависимости от популярности сферы. Запланирована проверка технических аспектов, позволяющая определить, в какой степени участники конкурса понимают его критерии и соответствуют ли им заявки, реален ли бюджет и сроки производства, знают ли авторы о своей целевой аудитории.