ИРИ заявил о рекордном количестве заявок на конкурс национального контента

Как сообщает newstracker.ru, больше всего заявок получили на «Видеоконтент», который посвящен созданию художественных и документальных программ и сериалов. На втором месте оказалась сфера блогов, контент в которой ориентирован на соцсети.
Исполнительный директор ИРИ Елена Лапина поделилась, что институт планирует оказать максимальную поддержку не только сериальной продукции, но и проектам ведущих и малоизвестных блогеров, шоу в интернете, видеоиграм и другому контенту.
Жюри будет оценивать в первую очередь качество контента, а не выбирать проекты в зависимости от популярности сферы. Запланирована проверка технических аспектов, позволяющая определить, в какой степени участники конкурса понимают его критерии и соответствуют ли им заявки, реален ли бюджет и сроки производства, знают ли авторы о своей целевой аудитории.
В первую очередь заявки будут проверены на соответствие темам и требованиям предъявляемым ИРИ к контенту. Затем уже отраслевые эксперты займутся их оценками. Проекты прошедшие по баллам рассмотрят экспертные группы продюсерского совета ИРИ. Очно свои проекты авторы будут защищать уже осенью.