Иностранные хоккеисты из ХК «Авангард» не расстроились переезду в Омск

Напротив, спортсмены, оказавшиеся в городе, были приятно удивлены. Это касается не только иностранцев, но и россиян, информирует «КП-Омск».
Хоккеисты игравшие в Северной Америке в шоке от омской академии, заявил Крылов. Он лично беседовал с зарубежными гостями. Они в полном восторге. У тех кто приехал играть в хоккей никаких вопросов относительно города нет.
Отметим, что в сентябре «Авангард» вернется в Омск из скитаний по подмосковной Балашихи. К осени рабочие должны завершить на новой ледовой площадке все строительно-монтажные работы.