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Иностранные хоккеисты из ХК «Авангард» не расстроились переезду в Омск

Вчера, 18:11
Глава совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов сообщил, что иностранцы, играющие в команде, не огорчились необходимости переезжать в Омск.

Напротив, спортсмены, оказавшиеся в городе, были приятно удивлены. Это касается не только иностранцев, но и россиян, информирует «КП-Омск».

Хоккеисты игравшие в Северной Америке в шоке от омской академии, заявил Крылов. Он лично беседовал с зарубежными гостями. Они в полном восторге. У тех кто приехал играть в хоккей никаких вопросов относительно города нет.

Отметим, что в сентябре «Авангард» вернется в Омск из скитаний по подмосковной Балашихи. К осени рабочие должны завершить на новой ледовой площадке все строительно-монтажные работы.

 

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