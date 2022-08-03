Фенольные реки, освященные берега. Громкие события Омска, которые нельзя пропустить

Новость № 3. Отрезвляющая. Омский вытрезвитель спустя месяц после открытия оказался забит под завязку. Город55 отправился в это заведение, чтобы узнать, как там все устроено изнутри. В качестве корреспондента, разумеется. За четыре недели работы сотрудники вытрезвителя успели стать свидетелями нескольких интересных историй. Подробнее об одном из самых востребованных учреждений Омска — в материале ниже.