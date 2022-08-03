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Фенольные реки, освященные берега. Громкие события Омска, которые нельзя пропустить

Фенольные реки, освященные берега. Громкие события Омска, которые нельзя пропустить

Вчера, 20:20
Фото: Город55
Итоги дня — версия Города55.

Новость №1. Загрязнительная. Омское минприроды внезапно нашло фенол в местных реках. Еще более внезапным оказалось то, что в его появлении заподозрили ливень. Есть вероятность, что вода с фенолом попала в системы водоснабжения.

Новость №2. Строительная. Красногорский гидроузел в Омской области будут достраивать с божьей помощью - работы по достройке объекта начались с приглашения священнослужителя. Омичи засомневались в реальности происходящего, но Город55 выяснил: батюшка самый что ни на есть настоящий.

Новость № 3. Отрезвляющая. Омский вытрезвитель спустя месяц после открытия оказался забит под завязку. Город55 отправился в это заведение, чтобы узнать, как там все устроено изнутри. В качестве корреспондента, разумеется. За четыре недели работы сотрудники вытрезвителя успели стать свидетелями нескольких интересных историй. Подробнее об одном из самых востребованных учреждений Омска — в материале ниже. 

«Почти всегда максимальная загрузка»: как работает новый вытрезвитель в Омске
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