Экс-главу Исилькуля Владимира Гилля выпустят из колонии, но с жесткими ограничениями

Согласно карточке дела, в Омском облсуде накануне, 2 августа, отменили постановление, которым бывшему главе Исилькуля Владимиру Гиллю отказались смягчать наказание. Как сообщает «Новый Омск», экс-чиновник все же выйдет на свободу, но с серьезными ограничениями.
Например, Гиллю нужно в течение нескольких дней после освобождения встать на учет по месту жительства и раз в две недели являться на регистрационные отметки. Также ему будет запрещено менять свое место жительства без уведомления и выходить из дома ночью.
Интересно, что изначально адвокат экс-главы Исилькуля пыталась добиться смягчения наказания для Владимира Гилля, но эту инициативу не принял Советский райсуд Омска. 15 июля 2022 года приговор суда оставили без изменений.
Напомним, Владимира Гилля судили за превышение должностных полномочий: чиновника обвиняли в подписи фейкового акта приемки работ по реконструкции водопровода, хотя фактически работа не выполнялась, ущерб бюджету оценили в 24.7 млн рублей.