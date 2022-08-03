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Доигрался с законом. Омич лишился автомобиля из-за кучи долгов

Доигрался с законом. Омич лишился автомобиля из-за кучи долгов

Сегодня, 13:35
Фото: 1MI

Приставы забрали у омича грузовик за долги на полмиллиона рублей

Владелец грузовика задолжал 450 тысяч рублей, поэтому судебные приставы арестовали его автомобиль.

Вчера, 2 августа, около 20:00 сотрудники ДПС остановили большегруз Volvo на улице 22-го Апреля. С помощью информационно-поисковой системы «Паутина» автоинспекторы выяснили, что владелец машины имеет кучу долгов на сумму 450 тыс рублей.

На место приехали судебные приставы, которые решили арестовать автомобиль. Грузовик задержали и отправили на специальную стоянку. Большегруз будет там находиться до тех пор, пока владелец не погасит свои долги.

Отметим, что за уклонение от административного наказания, в том числе за нарушение ПДД, омичей ждет штраф в двойном размере или административный арест до 15 суток. Также нарушителя могут отправить на обязательные работы на 50 часов. В крайнем случае у него могут забрать имущество, а также запретить выезжать из РФ.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Полиция#Взыскание долга#Судебные приставы
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