Доигрался с законом. Омич лишился автомобиля из-за кучи долгов

Отметим, что за уклонение от административного наказания, в том числе за нарушение ПДД, омичей ждет штраф в двойном размере или административный арест до 15 суток. Также нарушителя могут отправить на обязательные работы на 50 часов. В крайнем случае у него могут забрать имущество, а также запретить выезжать из РФ.