Доигрался с законом. Омич лишился автомобиля из-за кучи долгов

Вчера, 2 августа, около 20:00 сотрудники ДПС остановили большегруз Volvo на улице 22-го Апреля. С помощью информационно-поисковой системы «Паутина» автоинспекторы выяснили, что владелец машины имеет кучу долгов на сумму 450 тыс рублей.
На место приехали судебные приставы, которые решили арестовать автомобиль. Грузовик задержали и отправили на специальную стоянку. Большегруз будет там находиться до тех пор, пока владелец не погасит свои долги.
Отметим, что за уклонение от административного наказания, в том числе за нарушение ПДД, омичей ждет штраф в двойном размере или административный арест до 15 суток. Также нарушителя могут отправить на обязательные работы на 50 часов. В крайнем случае у него могут забрать имущество, а также запретить выезжать из РФ.